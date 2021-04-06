В Луганской области во время несения службы на посту умер 34-летний инспектор батальона «Миротворец» ГУ Нацполиции в Киевской области Денис Миронов. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает пресс-служба полиции Киевской области

«За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. (…) Выражаем соболезнования родным и близким Дениса Юрьевича. Светлая память», — говорится в сообщении.

Донбасс, обострение. Родились и погибли на войне © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Ранее украинская сторона сообщала о гибели украинского военнослужащего в Авдеевке Донецкой области. Сообщается, что огонь велся из стрелкового оружия и крупнокалиберный пулеметов.

В марте представители ДНР в СЦКК сообщили об очередной волне подготовки ВСУ к наступлению в Донбассе.

Как сообщают наблюдатели, Киев продолжает стягивать в прифронтовые районы технику и вооружение, а украинские силовики оборудуют инженерные позиции. На территории Донбасса все чаще фиксируются обстрелы со стороны украинских вооруженных сил или воинских формирований.