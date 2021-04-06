«За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей. (…) Выражаем соболезнования родным и близким Дениса Юрьевича. Светлая память», — говорится в сообщении.
Обстоятельства смерти инспектора не называются.
Ранее украинская сторона сообщала о гибели украинского военнослужащего в Авдеевке Донецкой области. Сообщается, что огонь велся из стрелкового оружия и крупнокалиберный пулеметов.
В марте представители ДНР в СЦКК сообщили об очередной волне подготовки ВСУ к наступлению в Донбассе.
Как сообщают наблюдатели, Киев продолжает стягивать в прифронтовые районы технику и вооружение, а украинские силовики оборудуют инженерные позиции. На территории Донбасса все чаще фиксируются обстрелы со стороны украинских вооруженных сил или воинских формирований.