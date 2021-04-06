Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам «Евровидения-2021» дать группам NaviBand и VAL возможность выступить в антракте конкурса, то есть в качестве «музыкальных гостей». Об этом говорится в сообщении фонда, опубликованном 6 апреля

«Мы предложили, чтобы NaviBand и VAL, которые уже хорошо известны в семье "Евровидения", выступили вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук в одном из антрактов», — уточнил инициативу глава фонда Сергей Будкин.

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Первоначально планировалось, что на международный песенный конкурс от Белоруссии поедет группа «Галасы ЗМеста», но Европейский вещательный союз в итоге не допустил их песню «Я научу тебя» к участию.

В качестве причины организаторы «Евровидения» назвали политизированный характер текста песни, который «может повредить репутации конкурса».

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Коллектив NaviBand участвовал в «Евровидении» в 2017 году, а коллектив VAL должен был представлять Белоруссию на конкурсе в 2020 году, но музыкальное соревнование отменили из-за карантина.

«Евровидение-2021» будет проводиться на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая.