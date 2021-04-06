«Мы предложили, чтобы NaviBand и VAL, которые уже хорошо известны в семье "Евровидения", выступили вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук в одном из антрактов», — уточнил инициативу глава фонда Сергей Будкин.
Организация предлагает пригласить белорусских гостей с песней Love shine a light, с которой Великобритания победила на «Евровидении» в 1997 году.
Первоначально планировалось, что на международный песенный конкурс от Белоруссии поедет группа «Галасы ЗМеста», но Европейский вещательный союз в итоге не допустил их песню «Я научу тебя» к участию.
В качестве причины организаторы «Евровидения» назвали политизированный характер текста песни, который «может повредить репутации конкурса».
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Коллектив NaviBand участвовал в «Евровидении» в 2017 году, а коллектив VAL должен был представлять Белоруссию на конкурсе в 2020 году, но музыкальное соревнование отменили из-за карантина.
«Евровидение-2021» будет проводиться на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая.