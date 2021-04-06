Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек после заявления украинского лидера Владимира Зеленского по конфликту в Донбассе призвал его снять розовые очки по отношению к НАТО. Об этом 6 апреля сообщает РИА Новости

Зеленский попросил у Столтенберга план по вступлению Украины в НАТО © пресс-служба президента Украины

По его словам, у лидера Украины «наивные мечты».

«Но, скорее всего, это лишь популизм. Зеленский шёл на высший пост, чтобы обманывать людей и вешать им лапшу на уши. У него для этого имеется солидный опыт», — заключил он.

Ранее, во вторник, Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит её внутренние проблемы, так как для жителей ЛДНР такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».