«Единственный способ закончить конфликт в Донбассе — выполнить подписанные Украиной Минские соглашения, а все остальное — это просто вранье. Президент Зеленский вроде бы взрослый человек, но когда начинает говорить, складывается впечатление, что розовых очков не снимает даже во сне. Именно с этим связана его коленопреклонная позиция перед НАТО, мол, только вступим — и вся группировка Альянса, рванув на груди рубаху, побежит разбираться с отрядом самообороны ЛНР и ДНР. А он будет сидеть в президиуме Альянса и стратегические решения принимать», — сказал Бальбек.
По его словам, у лидера Украины «наивные мечты».
«Но, скорее всего, это лишь популизм. Зеленский шёл на высший пост, чтобы обманывать людей и вешать им лапшу на уши. У него для этого имеется солидный опыт», — заключил он.
Ранее, во вторник, Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит её внутренние проблемы, так как для жителей ЛДНР такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой».