Как отмечается в материале, в феврале 2021 года по отношению к предыдущему месяцу на 7,6% подорожало подсолнечное масло, на 3,5% — фрукты, на 6,3% — овощи, на 2,8% — хлеб, на 5,5% — сахар.
Данных за март пока нет, но невооруженным глазом видно, что рост цен продолжается, говорится в аналитической статье. Автор Виталий Хворостяный называет три причины подорожания.
Первая — рост стоимости кормов для внутренних производителей. Так, до 60% стоимости яиц формируется за счет составляющих на содержание и вскармливание кур.
Вторая — рост тарифов ЖКХ и стоимости энергоносителей. С января правительство увеличило тарифы на электроэнергию на 36,6%, на водоснабжение и водоотведение — на 10,9% и 17,3%.
Третья — отсутствие должной реакции властей на эти проблемы.
Кроме того, украинские фермеры в ожидании высоких цен на свою продукцию придерживают ее, создавая ажиотажный спрос, говорится в публикации.
В связи с этим на Украине цены на зерно взлетели выше мировых, причем даже по таким ценам украинские производители муки испытывают трудности с приобретением зерна.