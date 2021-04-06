Украинский Госстат сообщил о тенденции к росту стоимости продуктов питания на Украине в последние месяцы. Почему так происходит, говорится в статье, опубликованной на сайте AgroPolit.com 6 апреля

Как отмечается в материале, в феврале 2021 года по отношению к предыдущему месяцу на 7,6% подорожало подсолнечное масло, на 3,5% — фрукты, на 6,3% — овощи, на 2,8% — хлеб, на 5,5% — сахар.

Данных за март пока нет, но невооруженным глазом видно, что рост цен продолжается, говорится в аналитической статье. Автор Виталий Хворостяный называет три причины подорожания.

Первая — рост стоимости кормов для внутренних производителей. Так, до 60% стоимости яиц формируется за счет составляющих на содержание и вскармливание кур.

Вторая — рост тарифов ЖКХ и стоимости энергоносителей. С января правительство увеличило тарифы на электроэнергию на 36,6%, на водоснабжение и водоотведение — на 10,9% и 17,3%.

В Москву за макаронами? Почему украинские цены на продукты обгоняют российские © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Кроме того, украинские фермеры в ожидании высоких цен на свою продукцию придерживают ее, создавая ажиотажный спрос, говорится в публикации.

В связи с этим на Украине цены на зерно взлетели выше мировых, причем даже по таким ценам украинские производители муки испытывают трудности с приобретением зерна.