Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало родного брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Об этом 6 апреля сообщил в Telegram бывший депутат и член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко

Объявленный на Украине в розыск судья Вовк явился на допрос, но его там никто не ждал © Facebook, Павло Вовк

«По предварительной версии, деньги предназначались для самого Павла Вовка. В помещении Окружного суда Киева НАБУ проводит следственные действия», — написал Лещенко.

«Следствие.Инфо» уточняет, что брата Вовка задержали при получении взятки. Вовк подтвердил, что в суде проводят следственные действия, но не уточнил, по какому делу.

«Они пришли к нам снова. Ждем новый поток пиара и, конечно же, очередную фантастическую историю. Если в прошлый раз был "захват власти", то в этот раз должно быть что-то еще более удивительное», — заявил Вовк.

Вовк возглавляет Окружной административный суд Киева более 11 лет. До этого он работал в прокуратуре, а также был помощником экс-депутата от «Партии регионов» Сергея Кивалова. В 2013 году суд под председательством Вовка разрешил начать разбирать баррикады участников Майдана.

Летом 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете Вовка. Обвинение заявило, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. 17 июля 2020 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что правоохранители вручили подозрения Вовку и другим судьям. Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351-2 (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. 17 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия по делу о злоупотреблениях в ОАСК.