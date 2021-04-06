Набольшее количество миллионеров живут в Киеве (1024 человека), Днепропетровской (196 человек), Харьковской (182 человека) и Киевской (155 человек) областях.
Более 100 млн гривен дохода зарегистрировали 19 человек на общую сумму 4,8 млрд грн. Большая часть из них проживает в Киеве (10 человек).
Всего в рамках кампании по декларированию доходов граждан по данным на 1 апреля подано более 172 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поданных деклараций возросло на 12%.
Наибольшее число деклараций подали жители Запорожской (более 16 тыс.), Кировоградской (15 тыс.), Днепропетровской (14 тыс.), Херсонской (почти 13 тыс.) областей.
Общий задекларированный налогоплательщиками доход составил 29,2 млрд грн.