На Украине 2,5 тысячи налогоплательщиков зарегистрировали доходы в сумме более 1 млн гривен. Об этом 5 апреля сообщили в Государственной налоговой службе Украины

Набольшее количество миллионеров живут в Киеве (1024 человека), Днепропетровской (196 человек), Харьковской (182 человека) и Киевской (155 человек) областях. Более 100 млн гривен дохода зарегистрировали 19 человек на общую сумму 4,8 млрд грн. Большая часть из них проживает в Киеве (10 человек). Девятнадцатилетний украинский депутат оказался миллионером © crypto.pro Наибольшее число деклараций подали жители Запорожской (более 16 тыс.), Кировоградской (15 тыс.), Днепропетровской (14 тыс.), Херсонской (почти 13 тыс.) областей. Общий задекларированный налогоплательщиками доход составил 29,2 млрд грн.