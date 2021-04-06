«Векуа отказалась удовлетворить ходатайство об отводе (из-за её возможной необъективности). Однако, согласно процедуре, Векуа передала дело на "распределение"; ходатайство в ближайшие несколько дней рассмотрит другой судья», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что, скорее всего, дело продолжит вести Векуа, но уже в другой день.
Во вторник суд рассматривает дело о запрете Партии Шария по правилам упрощенного производства с вызовом сторон. Активистов на территорию суда решили не пускать, несмотря на наличие соответствующих заявлений.
Анатолий Шарий бежал с Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. По неподтвержденным данным, Шарий находится в Испании. Летом 2019 года он объявил о создании Партии Шария.
14 апреля 2020 года Украина отменила розыск Шария по делу об обстреле им собственного авто с целью инсценировки покушения, в розыске он находился с 2012 года.