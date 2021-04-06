Судья Окружного административного суда Киева Нана Векуа отказалась удовлетворить ходатайство об отводе в деле о запрете Партии Шария. Об этом 6 апреля сообщает Шарий.net в Telegram

«Векуа отказалась удовлетворить ходатайство об отводе (из-за её возможной необъективности). Однако, согласно процедуре, Векуа передала дело на "распределение"; ходатайство в ближайшие несколько дней рассмотрит другой судья», — говорится в сообщении.

Сотни людей пришли к зданию суда, который может запретить Партию Шария © Facebook, Партія Шарія

Во вторник суд рассматривает дело о запрете Партии Шария по правилам упрощенного производства с вызовом сторон. Активистов на территорию суда решили не пускать, несмотря на наличие соответствующих заявлений.

Анатолий Шарий бежал с Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. По неподтвержденным данным, Шарий находится в Испании. Летом 2019 года он объявил о создании Партии Шария.

14 апреля 2020 года Украина отменила розыск Шария по делу об обстреле им собственного авто с целью инсценировки покушения, в розыске он находился с 2012 года.