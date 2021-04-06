Уроженцы Львова, Черновицкой и Одесской областей могут быть причастны к похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса, которое произошло в Кишеневе 3 апреля. Фотографии их паспортов 6 апреля опубликовал молдавский Telegram-канал INDEX

Похищение средь бела дня. Кому выгодно вывезти судью Чауса из Молдавии © скриншот видео "112 Украина" Александр Костенюк, 1984 года рождения, уроженец Черновицкой области; Юрий Коваленко, 1986 года рождения, уроженец Одесской области; Эдуард Ставицкий, 1981 года рождения, уроженец Львова.

«Как минимум двое из них — сотрудники дипмиссии Украины в нашей стране (Молдавии. — Ред.). В случае третьего информация проверяется», — говорится в сообщении.

Украинский судья Чаус бежал в Молдавию в 2016 году, после того как власти Украины обвинили его во взяточничестве в размере 150 тыс. долларов. Интерпол объявил его в розыск.

В Молдавии Чаусу отказали в предоставлении политического убежища, однако не начали его экстрадицию. На Украине Чаусу грозит лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.

О его похищении стало известно 3 апреля — сначала об этом заявила супруга экс-судьи, позже информацию о произошедшем подтвердили в полиции Кишинева.