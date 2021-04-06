Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе, и заявил, что вступление в альянс — единственный способ завершить конфликт.
«Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию. Потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей», — заявил Песков.
Он добавил, что для жителей республик Донбасса такое членство станет «глубоко неприемлемой перспективой».
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР.
Также переговоры ведутся в нормандском формате с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.