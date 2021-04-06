Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признало связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза. Об этом заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери, передает РИА Новости 6 апреля

«Сейчас все труднее говорить об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией AstraZeneca и очень редкими случаями тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов. Ясно, что она (связь) есть», — заявил он, говоря о случаях, зафиксированных среди населения младше 55 лет, в основном женщин.

При этом, по словам Кавалери, работа по оценке этой связи «далека от завершения».

«На этой неделе мы начнем давать некоторые предварительные определения, но мы вряд ли придем к указанию возрастных ограничений, как это сделали некоторые страны», — сказал он.

Невыполнение указа Зеленского по вакцинации только на руку Украине © пресс-служба президента Украины

В марте появилась информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, которые прошли вакцинацию препаратом AstraZeneca в ЕС.

Так, в Австрии спустя 10 дней после прививки от тромбоза скончался один человек, второй был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией сообщения об осложнениях стали поступать из других стран.

Некоторые страны приостановили вакцинацию конкретным препаратом.