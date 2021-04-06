«Сейчас все труднее говорить об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией AstraZeneca и очень редкими случаями тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов. Ясно, что она (связь) есть», — заявил он, говоря о случаях, зафиксированных среди населения младше 55 лет, в основном женщин.
При этом, по словам Кавалери, работа по оценке этой связи «далека от завершения».
«На этой неделе мы начнем давать некоторые предварительные определения, но мы вряд ли придем к указанию возрастных ограничений, как это сделали некоторые страны», — сказал он.
Кавалери подчеркнул, что причины подобной реакции остаются неизвестными.
В марте появилась информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, которые прошли вакцинацию препаратом AstraZeneca в ЕС.
Так, в Австрии спустя 10 дней после прививки от тромбоза скончался один человек, второй был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией сообщения об осложнениях стали поступать из других стран.
Некоторые страны приостановили вакцинацию конкретным препаратом.