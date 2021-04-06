Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе инициировала внеочередное экстренное заседание в связи с гибелью военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 апреля сообщается на странице ТКГ в Telegram

В частности, глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ с просьбой поддержать инициативу Украины о созыве Контактной группы для немедленного принятия мер по восстановлению режима прекращения огня. Асафов объяснил, почему Украине выгодно сохранение конфликта в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

«С момента прошлого заседание 30 марта в результате обстрела позиций Вооруженных сил Украины был ранен мирный житель Красногоровки Донецкой области. Кроме того, в результате прицельного огня противника (в т.ч. снайперского) погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины и еще 4 получили боевые ранения и травмы», — говорится в сообщении.

Украинская делегация отмечает, что грубые нарушения режима прекращения огня вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров.

При этом в ДНР и ЛНР заявляют, что обстрелы идут именно с территории Украины. В субботу, 3 апреля, в селе Александровка на территории Донецкой Народной Республики погиб 5-летний ребенок. Он погиб в результате подрыва взрывного устройства, которое было сброшено с беспилотника ВСУ.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.