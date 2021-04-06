Канадское правительство выпустило обновленные рекомендации по полетам над Украиной, в которых полеты над рядом украинских регионов названы опасными, сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Минтранса Канады

Авиакомпании из Канады просят соблюдать наивысшую осторожность во время полетов над Украиной. В частности, не входить в воздушное пространство нескольких районов страны.

«Существует потенциальный риск от повышенной военной активности и специального противовоздушного вооружения на Крымском полуострове, а также угроза, связанная с просчетами и недопониманием», — отмечают в канадском министерстве.

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В частности, канадским самолетам рекомендовали не входить в воздушное пространство над Днепропетровской областью, а также проявлять большую осторожность в небе над Киевом, Одессой и Львовом.