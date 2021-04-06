Глава российской дипломатии отметил, что заявления украинского руководства тревожат Москву, о чем ставятся в известность европейские коллеги. Лавров выразил надежду на то, что в Вашингтоне это понимают.
«К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание [Украиной] военной структуры, на переброску [Киевом] войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», — подчеркнул Лавров.
По его мнению, на Западе так же, как и ранее, «исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях».
Ранее глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что Киев ждет разрешения от США для осуществления силового сценария в Донбассе.
В ДНР уже неоднократно заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков.
Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».