Реакция США и Запада на действия Киева в Донбассе вызывает разочарование, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости 6 апреля

Глава российской дипломатии отметил, что заявления украинского руководства тревожат Москву, о чем ставятся в известность европейские коллеги. Лавров выразил надежду на то, что в Вашингтоне это понимают.

«К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание [Украиной] военной структуры, на переброску [Киевом] войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает», — подчеркнул Лавров.

Донбасс, обострение. Родились и погибли на войне © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Ранее глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что Киев ждет разрешения от США для осуществления силового сценария в Донбассе.

В ДНР уже неоднократно заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков.

Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».