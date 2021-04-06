Суд в Киеве рассматривает дело о запрете Партии Шария по правилам упрощенного производства с вызовом сторон. Об этом 6 апреля сообщают украинские «Вести»

Украинские оппозиционеры раскритиковали власть за попытку запретить «Партию Шария» © Оппозиционная платформа - За жизнь

По данным издания, активистов на территорию суда решили не пускать, несмотря на наличие соответствующих заявлений. Также отмечается, что вокруг здания суда дежурит много полиции. Перед входом в суд выстроили кордон.

Анатолий Шарий в Facebook отметил, что активисты «не жгут файеры, не бросаются на полицию, ничего не громят, и просто закрыть партию не выйдет».

Ранее Шарию на Украине сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Шарий бежал с Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. По неподтвержденным данным, Шарий находится в Испании. Летом 2019 года он объявил о создании Партии Шария. 14 апреля 2020 года Украина сняла Шария с розыска по делу об обстреле им собственного авто с целью инсценировки покушения, в розыске он находился с 2012 года.