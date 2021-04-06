Суд отменил решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области, которое было принято в 2012 году. Об этом 6 апреля в Facebook сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь

«24 марта 2021 года Запорожским окружным административным судом принято решение о признании противоправным и недействительным решение облсовета от 16.08.2012 № 2 «О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренных Законом Украины «Об основах государственной языковой политики», на территории Запорожской области», — отметил он.

По словам Креминя, решение суда вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба по ней не была подана, то есть с 23 апреля. Мендель заявила о существовании «украинского русского языка» © Facebook, Iuliia Mendel

С 16 июля 2022 года на Украине начнут штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания.

Закон о тотальной украинизации был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года. В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке.

Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.