Депутат Верховной Рады Андрей Деркач сообщил, что на него и экс-прокурора Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика готовится покушение. Об этом 6 апреля сообщает Telegram-канал «Шептун»

Байден и пленки Деркача: как скандал с прослушкой изменит Украину © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo

«Он отметил, что они собирают данные о нём и Кулике для составления плана и непосредственно физической ликвидации. Деркач добавил, что группа является военизированным крылом компании, которая состоит в договорных отношениях с компанией KROLL Associates UK LTD», — говорится в сообщении.

Как отмечает канал, из заявления Деркача следует, что заказчиками его убийства могут быть люди, связанные с компанией Burisma.

KROLL Associates UK LTD — одна из больших компаний, специализирующаяся на оценке рисков, проведении корпоративных расследований и обеспечении безопасности.

Ранее Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса пятого президента Украины Петра Порошенко и тогда еще вице-президента США Джозефа Байдена, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на украинские власти. Также депутат Рады вместе с Куликом обнародовал факты коррупции сына Байдена Хантера при его работе в украинской компании Burisma.

В отношении самого Деркача Минфин США ввел санкции еще в сентябре 2020 года. Его подозревают в «связях с Россией» и «попытках повлиять на американские выборы» путем распространения ложных историй об американских должностных лицах.