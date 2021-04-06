«Вступление в НАТО — это вопрос политического характера. Я не думаю, что нам чего-либо не хватает с точки зрения механизмов, протоколов или стандартов», — сказал Арахамия.
Он отметил, что в НАТО принимали государства, которые были «намного дальше» от стандартов Альянса.
«НАТО не хватает немного смелости всех стран-членов, так как они принимают это [решение] единогласно», — пояснил глава фракции.
В 2019 году Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Недавно Украина потребовала план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, в каком качестве члены Североатлантического альянса видят ее в десятилетней перспективе.
При этом в начале февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне рамок НАТО не ведется.