Глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия 5 апреля обвинил НАТО в недостаточной смелости для того, чтобы принять решение о включении Украины в состав Альянса, написал Obozrevatel

Ждут ли Украину в НАТО © AFP, Sergei SUPINSKY

Он отметил, что в НАТО принимали государства, которые были «намного дальше» от стандартов Альянса.

«НАТО не хватает немного смелости всех стран-членов, так как они принимают это [решение] единогласно», — пояснил глава фракции.

В 2019 году Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Недавно Украина потребовала план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, в каком качестве члены Североатлантического альянса видят ее в десятилетней перспективе.

При этом в начале февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне рамок НАТО не ведется.