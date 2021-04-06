Рябков также прокомментировал заявления официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Вашингтон попросил Москву дать объяснения в связи с сообщениями о якобы имеющих место провокациях со стороны РФ вблизи восточной границы Украины.
«Конкретно по этой ситуации могу сказать, что мы на прошлой неделе дали пояснения американской стороне», — сказал дипломат.
Он добавил, что в Вашингтоне «не очень склонны были засвечивать все это публично в силу каких-то своих внутренних соображений».
«Поэтому сейчас, когда прошло несколько дней, и они вдруг вывалили все это на публику, причём, я бы сказал, в достаточно нахальном стиле, желание продолжать (обсуждать. — Ред.) эту тему у нас пропало полностью. Они в Вашингтоне должны довольствоваться теми пояснениями, которые получили на прошлой неделе», — сказал Рябков.
Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, говорил он.