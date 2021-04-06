Москва не будет давать Вашингтону дополнительные разъяснения по Украине – Соединенные Штаты должны довольствоваться теми, что были даны ранее, неделю назад. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости 6 апреля

Рябков также прокомментировал заявления официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Вашингтон попросил Москву дать объяснения в связи с сообщениями о якобы имеющих место провокациях со стороны РФ вблизи восточной границы Украины.

«Конкретно по этой ситуации могу сказать, что мы на прошлой неделе дали пояснения американской стороне», — сказал дипломат.

США заявили о готовности общаться с Россией по Украине © Public domain / Loren

«Поэтому сейчас, когда прошло несколько дней, и они вдруг вывалили все это на публику, причём, я бы сказал, в достаточно нахальном стиле, желание продолжать (обсуждать. — Ред.) эту тему у нас пропало полностью. Они в Вашингтоне должны довольствоваться теми пояснениями, которые получили на прошлой неделе», — сказал Рябков.

Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, говорил он.