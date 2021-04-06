Президент Молдавии Майя Санду и Служба информации и безопасности (СИБ) знали о подготовке похищения скрывающегося в Кишиневе от украинского правосудия экс-судьи Николая Чауса. Об этом утверждают депутаты Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), передает 6 апреля Telegram-канал «Шептун»

Санду высказалась о похищении судьи Чауса © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский обратился в тогдашнему премьеру Майе Санду с просьбой экстрадировать Чауса. Майя Санду тогда заявила, что сделает все возможное, чтобы удовлетворить этот запрос. В 2021 году президент Майя Санду встретилась с Зеленским за закрытыми дверьми», — заявили в ПСРМ.

Депутаты уточнили, что в феврале — начале марта руководство СИБ (находится в прямом подчинении президенту) встретилось с представителями спецслужб Украины.

«13 марта 2021 года Санду встретилась с руководством СИБ. 29 марта портал RISE Moldova, финансируемый США и фондом Джорджа Сороса, публикует негативную статью о Чаусе. Известно, что RISE Moldova используется спецслужбами для подготовки общественного мнения, чтобы запугать кого-то, чтобы отмыть чей-то имидж. 2 апреля посол США Дерек Хоган встречается с Майей Санду и с Ренато Усатым (ее политический партнер, лидер „Нашей партии"), а 3 апреля происходит похищение Чауса, и Усатый публикует видео с деталями похищения. Появляются вопросы о синхронизации, которые ведут к мысли, что Майя Санду замешана в этом процессе», — отметил депутат молдавского парламента от ПСРМ Богдан Цырдя.

Накануне Санду заявила, что похищение обвиняемого во взяточничестве украинского судьи Николая Чауса на территории Молдавии недопустимо, и призвала МВД выяснить, что с ним произошло.

Украинский судья Чаус бежал в Молдавию в 2016 году, после того как власти Украины обвинили его во взяточничестве в размере 150 тыс. долларов. Интерпол объявил его в розыск. В Молдавии Чаусу отказали в предоставлении политического убежища, однако не начали его экстрадицию. На Украине Чаусу грозит лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.