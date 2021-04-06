«В медучреждениях пребывают более 47 тысяч больных. Мы максимально увеличили количество коек с кислородом — до 67 тысяч. Это определенный предел — увеличивать дальше некуда, ведь другие болезни не уходили на каникулы», — сказал Степанов.
Он напомнил, что число заболевших и летальных случаев в стране продолжает расти. Только за минувшую неделю количество смертельных случаев составило 2455, что на 400 больше, чем на позапрошлой неделе.
Министр добавил, что в «красной» зоне карантинных ограничений находятся 11 областей.
«Общая загруженность мест с кислородом составляет около 58%, и она продолжает расти. Если посмотреть, где самая напряженная ситуация — это Киев, Хмельницкая, Николаевская и Житомирская области… Эпидемиологическая ситуация достаточно сложная, она на грани критичности», — сказал Степанов.
За все время пандемии в стране заболели больше 1,7 млн людей, зафиксировано больше 35 тысяч летальных исходов.