Количество мест с кислородом для пациентов с коронавирусом в больницах на Украине достигло максимума. Об этом заявил 6 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает «Интерфакс-Украина»

Степанов объяснил высокую смертность от COVID-19 на Украине © Facebook, Максим Степанов

Он напомнил, что число заболевших и летальных случаев в стране продолжает расти. Только за минувшую неделю количество смертельных случаев составило 2455, что на 400 больше, чем на позапрошлой неделе.

Министр добавил, что в «красной» зоне карантинных ограничений находятся 11 областей.

«Общая загруженность мест с кислородом составляет около 58%, и она продолжает расти. Если посмотреть, где самая напряженная ситуация — это Киев, Хмельницкая, Николаевская и Житомирская области… Эпидемиологическая ситуация достаточно сложная, она на грани критичности», — сказал Степанов.

За все время пандемии в стране заболели больше 1,7 млн людей, зафиксировано больше 35 тысяч летальных исходов.