Певец Николай Басков поделился новым фото из отпуска в Арабских Эмиратах, на котором он выглядит несчастным и уставшим. Поклонники забеспокоились, не скрывает ли артист серьёзные проблемы со здоровьем, о чём напрямую у него и поинтересовались в Instagram 5 апреля

«Почему ж опять глаза грустные???» — спросила певца одна из его подписчиц.

«А вы на диете весёлая», — ответил ей Басков.

В итоге фолловеры артиста разделились: одни поддержали Баскова в стремлении к идеальной фигуре и даже предложили сесть на диету вместе с ним, другие написали, что лучше есть, но не быть таким голодным и замученным, а то в последнее время на него больно смотреть.

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Напомним, российскому исполнителю Николаю Баскову запрещён въезд на Украину. Артист говорил в старых интервью, что возлагает большие надежды на то, что ситуация изменится с вступлением в должность нового президента Владимира Зеленского, но ничего не изменилось.