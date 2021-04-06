«Почему ж опять глаза грустные???» — спросила певца одна из его подписчиц.
«А вы на диете весёлая», — ответил ей Басков.
В итоге фолловеры артиста разделились: одни поддержали Баскова в стремлении к идеальной фигуре и даже предложили сесть на диету вместе с ним, другие написали, что лучше есть, но не быть таким голодным и замученным, а то в последнее время на него больно смотреть.
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Напомним, российскому исполнителю Николаю Баскову запрещён въезд на Украину. Артист говорил в старых интервью, что возлагает большие надежды на то, что ситуация изменится с вступлением в должность нового президента Владимира Зеленского, но ничего не изменилось.