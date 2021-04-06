«Использование фотосвидетельств Холокоста в пропагандистских материалах о трагедии крымско-татарского народа оказалось далеко не исчерпанным. Более того, оно приобретает по-настоящему скандальное измерение», — написала Захарова.
По ее словам, украинская англоязычная газета Kyiv Post разместила на своем YouTube-канале фильм, в котором евреев выдают за крымских татар. Захарова отметила, что вашингтонский Мемориальный музей Холокоста, из чьих архивов были взяты фото, на это никак не реагирует.
«Способность киевских пропагандистов любую трагедию превратить в фарс и на тот раз их не подвела. Мало того, что использовали фотографии евреев, они решили добавить к своему сюжету материалы с… польскими солдатами. Натовская школа стратегической коммуникации в действии — танцуют все», — пишет Захарова.
Ранее представитель МИД РФ сообщила, что 25 марта в одном из официальных украинских Twitter-аккаунтов был опубликован ролик об истории Крыма, в котором присутствовали кадры, не имеющие к полуострову никакого отношения.