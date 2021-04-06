На Украине продолжают использовать фейки на тему истории в целях пропаганды. Об этом 5 апреля на своей странице в Facebook заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Использование фотосвидетельств Холокоста в пропагандистских материалах о трагедии крымско-татарского народа оказалось далеко не исчерпанным. Более того, оно приобретает по-настоящему скандальное измерение», — написала Захарова.

Фейки и большая политика. Информационная война против России предвещает военные конфликты © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Способность киевских пропагандистов любую трагедию превратить в фарс и на тот раз их не подвела. Мало того, что использовали фотографии евреев, они решили добавить к своему сюжету материалы с… польскими солдатами. Натовская школа стратегической коммуникации в действии — танцуют все», — пишет Захарова.

Ранее представитель МИД РФ сообщила, что 25 марта в одном из официальных украинских Twitter-аккаунтов был опубликован ролик об истории Крыма, в котором присутствовали кадры, не имеющие к полуострову никакого отношения.