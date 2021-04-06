Эпидемиологическая ситуация во Львове остается тяжелой, поэтому мэр города Андрей Садовой считает, что нет другого выхода, кроме локдауна. Об этом он сообщил 5 апреля в эфире ICTV

Мэр Львова бьет тревогу из-за нехватки врачей в регионе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Этот штамм, который есть сегодня, — я думаю, это только начало. Будет больше, и будут более сложные случаи», — считает Садовой.

Сейчас в городских больницах находятся чуть больше 1,1 тысячи больных. Лимит кроватей для людей с COVID-19 подняли до 2 тысяч. Вскоре планируют увеличить до 3 тысяч коек. Также Львов начинает закупать кислородные станции.

«Мы имеем резерв в примерно 500 врачей. Ведь город бросил призыв о помощи, и очень много людей согласились — и из других областей также приезжать работать во Львов», — рассказал мэр.

В конце марта Львовская область вырвалась в лидеры по заражению COVID-19: ежедневно в городе заболевали в среднем по 800 человек.

Всего с начала пандемии в стране заболели почти 1,8 миллиона человек, умерли больше 35 тысяч пациентов.