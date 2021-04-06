Попытка властей Украины запретить через суд «Партию Шария» является расправой над политическими оппонентами. Об этом 5 апреля заявила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»

Одесский эксперт объяснил, почему на самом деле власть Зеленского атаковала Медведчука и Шария © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

По данным оппозиционеров, власти Украины проигнорировали совместное заключение Венецианской комиссии и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ от октября 2015 года и внесли изменения в закон «О политических партиях в Украине», выведя эту категорию дел из подсудности Верховного суда, создав возможность слушания данного дела в суде первой инстанции.

«Венецианская комиссия подчеркивала целесообразность сохранения нормы о Верховном суде как инстанции, уполномоченной рассматривать дела о запрете политических партий, поскольку сейчас это положение выступает дополнительным институциональным предохранителем против потенциальных злоупотреблений», — отметили в партии.

В феврале Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает лидера «Партии Шария» Анатолия Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял «противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность «Партии Шария». Заседание назначено на 6 апреля.