«"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" заявляет, что потуги власти запретить политическую партию "Партия Шария", как и систематическое преследование, обыски и нападения национал-радикалов, сотрудничающих с властью, являются не чем иным, как попыткой уничтожить своих конкурентов и политических противников, расправиться с оппозицией, узурпировать власть», — говорится в заявлении на сайте партии.
По данным оппозиционеров, власти Украины проигнорировали совместное заключение Венецианской комиссии и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ от октября 2015 года и внесли изменения в закон «О политических партиях в Украине», выведя эту категорию дел из подсудности Верховного суда, создав возможность слушания данного дела в суде первой инстанции.
«Венецианская комиссия подчеркивала целесообразность сохранения нормы о Верховном суде как инстанции, уполномоченной рассматривать дела о запрете политических партий, поскольку сейчас это положение выступает дополнительным институциональным предохранителем против потенциальных злоупотреблений», — отметили в партии.
В феврале Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает лидера «Партии Шария» Анатолия Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял «противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере».
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск Министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность «Партии Шария». Заседание назначено на 6 апреля.