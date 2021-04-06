Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал украинцам еще 10 млн доз вакцины от COVID-19 по новому контракту. Об этом 5 апреля он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова»

«В ближайшие дни мы объявим о контрактовании еще как минимум 10 миллионов доз вакцины. И речь идет о вакцинах, которые будут поставлены в течение 2021 года», — сказал Степанов.

Невыполнение указа Зеленского по вакцинации только на руку Украине © пресс-служба президента Украины

Вместе с тем глава ведомства отметил и срывы поставок по контрактам. Это он объяснил самой настоящей войной за вакцины.

«Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрет на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один — начать производить свою», — добавил Степанов.

По его словам, для начала производства вакцины на Украине нужно внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе украинским фармкомпаниям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому правительство страны и СНБО должны в 7-дневный срок разработать и принять национальный план вакцинации против COVID-19, а конкретнее: определить минимально необходимое ежемесячное количество прививок, источники и сроки поставки вакцин, ответственных за реализацию плана лиц. План предусматривает, что большая часть населения Украины должна вакцинироваться от коронавируса не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета.