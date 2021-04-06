«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни, все равно придется искать другую страну, другой город», — сказал Резников.
По его словам, Украина перестала испытывать доверие к Белоруссии, считая, что она якобы находится под влиянием России.
С конца прошлого года заседания ТКГ и подгрупп в рамках Минского переговорного процесса проходят в режиме видеоконференций в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.