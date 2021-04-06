Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отказалась использовать Минск в качестве места для переговоров и настаивает на поиске другой страны в качестве переговорной площадки. Об этом 5 апреля заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова»

«Мы покидаем переговоры»: Кравчук объявил ультиматум в ТКГ по Донбассу © скриншот видео "Нromadske"

По его словам, Украина перестала испытывать доверие к Белоруссии, считая, что она якобы находится под влиянием России.

С конца прошлого года заседания ТКГ и подгрупп в рамках Минского переговорного процесса проходят в режиме видеоконференций в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.