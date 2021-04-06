«В медийной плоскости эта эскалация (вокруг ситуации в Донбассе — ред.) нагнетается Киевом, чтобы попросить у США разрешения наступать, возможно, попросить поддержки: еще больше оружия, инструкторов, естественно, финансовой и административной помощи», — объяснила Никонорова.
По ее мнению, решение Киева о силовом варианте разрешения конфликта будет зависеть от ряда факторов.
«Будет ли разрешение со стороны США, будет ли поддержка… [Президент Украины Владимир] Зеленский надеется на некий карт-бланш от США, разрешение или согласование силового сценария конфликта», — добавила Никонорова.
Ранее в ДНР заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».