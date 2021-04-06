Киев ждет разрешения от США для осуществления силового сценария в Донбассе. Об этом 6 апреля заявила полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе по урегулированию в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает РИА Новости

Глава ДНР не исключает возможной атаки Киева на Донбасс © из личного архива Дениса Пушилина

По ее мнению, решение Киева о силовом варианте разрешения конфликта будет зависеть от ряда факторов.

«Будет ли разрешение со стороны США, будет ли поддержка… [Президент Украины Владимир] Зеленский надеется на некий карт-бланш от США, разрешение или согласование силового сценария конфликта», — добавила Никонорова.

Ранее в ДНР заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».