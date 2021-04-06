Киев не перебрасывал дополнительные войска к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 5 апреля заявил глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу «Россия-24»

Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию в Донбассе © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

По его словам, украинские военные не собирались и не собираются нападать на Донбасс.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев не собирается разрешать конфликт в Донбассе мирным путем. По его словам, в настоящее время Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе.

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в эскалации конфликта и нарушении режима прекращения огня.