«Не направляются войска. <…> Ну какие дополнительные войска? Есть передвижение войск, есть ротация войск, но каких-то дополнительных соединений Украина в Донбасс не направляет», — сказал Кравчук.
По его словам, украинские военные не собирались и не собираются нападать на Донбасс.
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев не собирается разрешать конфликт в Донбассе мирным путем. По его словам, в настоящее время Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе.
Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и ДНР и ЛНР обвиняют друг друга в эскалации конфликта и нарушении режима прекращения огня.