По его словам, страна уже оплатила 50% стоимости покупки и ожидает поставку восьми миллионов доз препарата в ближайшие 15 дней. Всего же правительство Гватемалы решило закупить 16 миллионов единиц двухкомпонентного препарата.
Минздрав Гватемалы в рамках ускоренной процедуры зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса в конце февраля.
На днях вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что число россиян, желающих пройти вакцинацию против COVID-2019, резко выросло. Она подчеркнула, что привиться особенно важно в преддверии весенне-летнего сезона, и добавила, что вакцинация — это «нестрашно, безболезненно». Сама Голикова сделала прививку от коронавируса осенью 2020 года.