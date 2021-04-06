Гватемала закупила партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 5 апреля заявил президент страны Алехандро Джамматтеи, передает газета La Hora

Президент Венесуэлы обвинил Запад в «атаке зависти» на «Спутник V» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Минздрав Гватемалы в рамках ускоренной процедуры зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса в конце февраля.

На днях вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что число россиян, желающих пройти вакцинацию против COVID-2019, резко выросло. Она подчеркнула, что привиться особенно важно в преддверии весенне-летнего сезона, и добавила, что вакцинация — это «нестрашно, безболезненно». Сама Голикова сделала прививку от коронавируса осенью 2020 года.