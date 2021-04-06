Министерство здравоохранения Белоруссии запретило аптекам продавать в ночное время спиртосодержащие препараты, сообщает 5 апреля kp.by

Лекарства от COVID-19. Что происходит в украинских больницах © REUTERS, Gleb Garanich

Пять лет назад подобный запрет уже вводился. Год назад настойку боярышника разрешили продавать в количестве не более одного флакона покупателю.

Ограничения ввели на фоне участившихся случаев немедицинского применения этих средств.

В России в 2018 году правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию по цене ниже алкогольной. Правила продажи непищевых спиртосодержащих товаров — парфюмерии, средств личной гигиены, бытовой химии — с долей спирта выше 25% были ужесточены после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в конце 2016 — начале 2017 года. Тогда пострадали свыше ста человек, из них почти 80 умерли.