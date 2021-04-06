Под запрет попали 12 лекарственных средств, в их числе настойки боярышника, валерианы, сердечные капли, корвалол, элеутерококк, настойки пиона и женьшеня, муравьиный спирт. Их нельзя будет приобрести с 21:00 до 8:00.
Пять лет назад подобный запрет уже вводился. Год назад настойку боярышника разрешили продавать в количестве не более одного флакона покупателю.
Ограничения ввели на фоне участившихся случаев немедицинского применения этих средств.
В России в 2018 году правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию по цене ниже алкогольной. Правила продажи непищевых спиртосодержащих товаров — парфюмерии, средств личной гигиены, бытовой химии — с долей спирта выше 25% были ужесточены после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в конце 2016 — начале 2017 года. Тогда пострадали свыше ста человек, из них почти 80 умерли.