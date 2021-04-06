Литва отреагировала на просьбу бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской официально переименовать страну, сообщает 5 апреля Delfi

Тихановская предложила Литве переименовать Белоруссию © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В январе Тихановская предлагала изменить официальное название Белоруссии на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià, чтобы ни у кого не возникало «ошибочной ассоциации с Россией». В языковую комиссию обращался министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В январе власти Литвы официально переименовали Грузию, в документах на литовском языке страна будет называться Сакартвело.