Визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар одновременно с заявлениями Киева о «российской угрозе» является «ошеломляющим и непоправимым провалом». Такое мнение 5 апреля высказал журналист телеканала «Еспресо» Виталий Портников

Глава ДНР не исключает возможной атаки Киева на Донбасс © из личного архива Дениса Пушилина

«О чем свидетельствует поведение Зеленского с точки зрения западной дипломатии и общественного мнения? О том, что никакой реальной опасности нет. Что это была украинская выдумка, а российские чиновники, которые утверждали, что маневры их вооруженных сил никому не угрожают, говорили правду. <…> Если украинцы действительно считали бы, что их нападут, разве президент Украины, как ни в чем не бывало, отправился бы с визитом? Конечно, нет!», — указал он.

На прошлой неделе Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что РФ сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции ДНР и ЛНР. Между тем министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) решили обсудить «военную активность России вокруг Украины» на ближайшей встрече.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, в том числе для Украины, однако «очень внимательно относится к собственной безопасности».