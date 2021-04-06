«Традиционно самые сильные позиции у Ахметова, поскольку у него самые крупные активы и самое крупное влияние на политику в стране. Сегодня, мне кажется, речь идет не о борьбе со всеми олигархами, а о борьбе с определенными олигархами», — отметил он.
При этом, по словам эксперта, олигархическая система имеет свойство видоизменяться эволюционным путем. Так, если в конце 1990-х — начале 2000-х украинские олигархи хотели участвовать в политике и пытались давить на власть, то сегодня они превратились в крупные финансово-промышленные группы, отметил Бондаренко.
Поэтому в вопросе деолигархизации, по его словам, важно «не спешить и не гнать лошадей».
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