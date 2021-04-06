Ринат Ахметов сохраняет самые сильные олигархические позиции на Украине. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: В борьбе Запада и олигархов проиграют украинцы © Facebook, Золотарев Андрей

При этом, по словам эксперта, олигархическая система имеет свойство видоизменяться эволюционным путем. Так, если в конце 1990-х — начале 2000-х украинские олигархи хотели участвовать в политике и пытались давить на власть, то сегодня они превратились в крупные финансово-промышленные группы, отметил Бондаренко.

Поэтому в вопросе деолигархизации, по его словам, важно «не спешить и не гнать лошадей».

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