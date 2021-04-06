По его словам, если «раскулачить» Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука и других олигархов Украины, то это вовсе не станет причиной мгновенного развития среднего класса и малого предпринимательства.
«Просто будет открыт путь для транснациональных корпораций, которые действуют более цинично, более нагло и никогда не задумываются о таких, с их точки зрения, "пустяках", как социальная ответственность бизнеса», — подчеркнул Бондаренко.
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