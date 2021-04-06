Сегодня деолигархизация станет однозначно вредным явлением для Украины, поскольку олигархи являются естественным барьером на пути продвижения интересов транснациональных корпораций на территории Украины. Об этом директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

«Немного профинансировали Майдан»: Молчанов о последствиях деолигархизации для Зеленского © Facebook, Денис Жарких Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука и других олигархов Украины, то это вовсе не станет причиной мгновенного развития среднего класса и малого предпринимательства.

«Просто будет открыт путь для транснациональных корпораций, которые действуют более цинично, более нагло и никогда не задумываются о таких, с их точки зрения, "пустяках", как социальная ответственность бизнеса», — подчеркнул Бондаренко.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.