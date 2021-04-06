Каждую весну Украина дестабилизирует ситуацию в Донбассе, чтобы сформировать себе политическую повестку. Об этом политолог Александр Асафов сказал в интервью изданию Украина.ру

Вашингтон обещал поддержать Киев в случае эскалации в Донбассе — Минобороны Украины © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Это очередная имитация, мы видели таких много при [экс-президенте Петре] Порошенко, при Зеленском это, наверное, вторая или третья. Если поднять архивы новостных лент, то увидим, что каждый год весной Украина создает условия, имитирующие скорое начало горячей фазы конфликта. Безусловно, это возможно, не стоит списывать со счетов такой сценарий, но не ранее лета», — заявил Асафов.

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.