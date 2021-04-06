Украинскими политиками сейчас управляет Запад, поэтому они делают лишь то, что им скажут. Об этом в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы из фракции «Единая Россия» Андрей Козенко

Украина старается любыми способами не выполнять минские договоренности и не лишаться американской кормушки, сказал депутат.

«На Украине к власти пришли совершенно слабые даже не политики, а скорее, марионетки, главной целью которых является отработка западных денег, а отнюдь не забота о собственном населении и уж тем более не о благополучии жителей Донбасса», — полагает Козенко.

Украина назвалась «мощным восточным форпостом НАТО» © mil.gov.ua

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.