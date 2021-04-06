США не имеют правовых оснований для введения своих войск в Донбасс, в отличие от России. Об этом депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Козенко сказал в интервью изданию Украина.ру

США выгоден любой исход обострения в Донбассе — Безсонов © president.gov.ua

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.