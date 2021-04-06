«США могут давать гарантии [Украине] сколько угодно, однако ни одна из них не будет иметь никакой правовой основы, поскольку Вашингтон не имеет права вводить свои войска просто потому, что так захотелось… А вот Россия как раз не просто имеет право, но и несет обязанности по защите своих соотечественников. Поэтому американцами жителей ДНР и ЛНР не запугаешь», — заявил он.
Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.
В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.