Сейчас происходит геноцид украинского народа, спровоцированный Украиной и США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал писатель Александр Гриценко

Война в Донбассе ни России, ни Европе не нужна. Вообще она не нужна и Украине, но США даже запрещают думать о мире, так как им война выгодна, сказал писатель.

«Я бы рассматривал сложившуюся ситуацию как геноцид украинского народа. Правительство не учитывает интересов украинцев, они ангажированы «хозяевами» и своими действиями ведут нацию на грань уничтожения, а государство — к распаду», — рассказал Гриценко.

Офис Зеленского пикетировали за тарифный геноцид украинцев © кадр из видео Украина.ру

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.