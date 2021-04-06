Россия, в отличие от ЕС и США, имеет основания для вмешательства в конфликт на востоке Украины, так как под угрозой находятся жизни ее граждан. Об этом депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Козенко сказал в интервью изданию Украина.ру

Путину придется отменить свой указ об упрощенном гражданстве для Донбасса — Резников © скриншот LBTV

Депутат напомнил, что в Донбассе проживает 3,5 миллиона человек, нуждающихся в поддержке со стороны РФ, среди которых 420 тысяч являются гражданами России. Поэтому Москва «поддерживала, поддерживает и будет поддерживать дончан и луганчан в их праве на самоопределение и во многих других сферах», подчеркнул Козенко.

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.