«Никакие другие страны не имеют права вмешиваться в этот конфликт — ни Европа, ни тем более США. А вот у России, согласно принятым изменениям в Конституцию, как раз есть обязательства перед своими соотечественниками», — заявил он.
Депутат напомнил, что в Донбассе проживает 3,5 миллиона человек, нуждающихся в поддержке со стороны РФ, среди которых 420 тысяч являются гражданами России. Поэтому Москва «поддерживала, поддерживает и будет поддерживать дончан и луганчан в их праве на самоопределение и во многих других сферах», подчеркнул Козенко.
Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.
В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.