Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Козенко объяснил, почему проблема Донбасса по-прежнему актуальна и интересна Западу. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Украина назвалась «мощным восточным форпостом НАТО» © mil.gov.ua Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Одной из обсуждаемых тем стал Донбасс.

По словам Козенко, для ЕС эта тема важна прежде всего из-за того, что точка конфликта географически находится в Европе, а для США — потому что они всеми силами пытаются не допустить укрепления России.

«На Украине, как в известной басне Крылова, кого ни посади у власти, слаженного квартета не получится. Пришедший к власти [Владимир] Зеленский, к сожалению, не исправил положение, а лишь в свойственном ему амплуа добавил комичности», — отметил депутат.

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.