Нынешние украинские политики, будучи марионетками США, заинтересованы в отработке западных денег, а не благополучии Донбасса. Об этом депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Козенко сказал в интервью изданию Украина.ру

Кулеба обсудил Донбасс и Крым с госсекретарем США © Facebook, Dmytro Kuleba Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Одной из обсуждаемых тем стал Донбасс.

По мнению Козенко, последние семь лет эту тему очень сложно избежать. Он отметил, что можно много рассуждать на тему эффективности такого инструмента, как Минские соглашения, но факты говорят о том, что Киев их не выполняет, ища любые отговорки, лишь бы не прекращать войну и «не лишаться тем самым американской кормушки».

«Предполагаю, что в ближайшее время тема Донбасса, естественно, в ключе украинской военной агрессии, к сожалению, не отойдет на второй план», — резюмировал депутат.

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.