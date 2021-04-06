В случае развертывания широкомасштабного наступления в Донбассе, линия вооруженных действий не будет ограничиваться линией соприкосновения, а противостояние впоследствии может разрастись до масштабов Запада против России. Об этом политтехнолог Марат Баширов сказал в интервью изданию Украина.ру

США не будут участвовать в войне за Донбасс — украинский генерал © CC0, Pixabay Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.

Баширов убежден, что к горячей фазе конфликта в Донбассе Украину подталкивают США.

«Я думаю, что в конечном итоге Украина потеряет Харьковскую область, потеряет Полтаву, очевидно, потеряет Мариуполь, и дай бог, чтобы это не докатилось до Одессы, а то и Одессу потеряет. Тут самое главное, что линия вооруженных действий не будет ограничиваться линией соприкосновения», — отметил он.

При этом эксперт не исключил возможности перерастания этого конфликта в полноценное противостояние Запада и России. Именно это, по его мнению, 1 апреля обсуждали начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов и начальник объединенных штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

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