Евросоюз не оказывает существенного давления на Украину в связи с ситуацией в Донбассе, так как за спиной у Киева стоят США, которые толкают его на эскалацию конфликта. Об этом политтехнолог Марат Баширов сказал в интервью изданию Украина.ру

США не будут участвовать в войне за Донбасс — украинский генерал © CC0, Pixabay

По мнению Баширова, отсутствие более жесткой реакции на действия Киева в виде, например, санкций, свидетельствует об отсутствии политической воли у лидеров ЕС.

«Безусловно, там роль США огромная — они влияют на эту ситуацию… Мы и так знаем, что они оказывают им поддержку: поставляют вооружение, обучают их солдат через базы переподготовки — известно, что прошло уже 19 тысяч военнослужащих Украины. Так что тут никаких новостей для нас нет, кто стоит за подталкиванием Киева к горячей фазе конфликта», — заявил эксперт.

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует как стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, так и агрессивная информационная политика Украины в последние месяцы, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.