Пустые встречи с участием Украины, которые сводятся к увещеванию Киева, не приводят ни к каким результатам по урегулированию в Донбассе. Об этом политтехнолог Марат Баширов сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленского списали: тему Донбасса обсудили без него © AP, Charles Platiau/Pool Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Одной из обсуждаемых тем стал Донбасс. СМИ назвали видеоконференцию усеченным «нормандским форматом».

В ответ на вопрос, почему не собрался полноценный «нормандский формат», Баширов поинтересовался, что на нем обсуждать.

«Еще раз увещевать господина Зеленского, чтобы он дал приказ как главнокомандующий перестать стрелять по мирным городам? А что еще обсуждать? Минские соглашения? Они ничего не сделали. Поэтому наша позиция была достаточно четко выражена и МИДом, и господином [пресс-секретарем президента РФ Дмитрием] Песковым, которые сказали, что надо добиться выполнения, продвижения в рамках Минских соглашений. А пустые встречи ни к чему не приводят — только трата времени», — заявил политтехнолог.

Ранее Германия и Франция выразили обеспокоенность ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе и призвали стороны немедленно прекратить эскалацию.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.