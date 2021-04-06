По итогу встречи лидеров России, Германии и Франции Берлин и Париж должны были донести до Киева понимание недопустимости обострения в Донбассе. Об этом политтехнолог Марат Баширов сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленского списали: тему Донбасса обсудили без него © AP, Charles Platiau/Pool Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Одной из обсуждаемых тем стал Донбасс.

По мнению Баширова, этот вопрос занимал ключевое место в беседе, так как всем очевидна сегодняшняя угроза вооруженного нападения Украины на ЛДНР. Поэтому, как и было объявлено после переговоров, все три лидера сошлись на том, что надо искать мирные варианты разрешения сложившейся ситуации.

«Я думаю, что по дипломатическим каналам Париж и Берлин должны были довести до Киева, что недопустимо и опасно переходить в горячую фазу конфликта. Это главный результат», — отметил политтехнолог.

Ранее Германия и Франция выразили обеспокоенность ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе и призвали стороны немедленно прекратить эскалацию.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.