В конце марта состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Одной из обсуждаемых тем стал Донбасс.
По мнению Баширова, этот вопрос занимал ключевое место в беседе, так как всем очевидна сегодняшняя угроза вооруженного нападения Украины на ЛДНР. Поэтому, как и было объявлено после переговоров, все три лидера сошлись на том, что надо искать мирные варианты разрешения сложившейся ситуации.
«Я думаю, что по дипломатическим каналам Париж и Берлин должны были довести до Киева, что недопустимо и опасно переходить в горячую фазу конфликта. Это главный результат», — отметил политтехнолог.
Ранее Германия и Франция выразили обеспокоенность ростом числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе и призвали стороны немедленно прекратить эскалацию.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.