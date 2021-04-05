«Мы попросили, чтобы Россия представила объяснения в связи с этими провокациями… однако, что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», — цитирует агентство Прайса.
По его словам, США считают действия России по «наращиванию сил у границы с Украиной» «эскалацией ситуации».
При этом Прайс не смог ответить, считает ли Вашингтон «угрозой» передислокацию сил суверенного государства на собственной территории.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя данные обвинения США, заявил, что Россия на своей территории осуществляет те шаги, которые считает нужными, любые сигналы Штатов по этому поводу будут полностью проигнорированы.