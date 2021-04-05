Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал филиал Google на 1 млн грн, сообщили в пресс-центре АМКУ

Цензурой по Азарову. Как Google ущемляет свободу слова © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

От Google требовали данные, которые были необходимы антимонопольщикам для расследования дела частного предпринимателя, который заявил, что его учетную запись в приложении «Google Мой бизнес» заблокировали незаконно.

В пресс-центре отметили, что Google предоставил информацию только в рамках рассмотрения дела, возбужденного против него. Это также было учтено при определении размера штрафа.