Как уточняется, штраф назначили за то, что компания Google не предоставила в срок необходимую информацию, игнорируя требования АМКУ более года.
От Google требовали данные, которые были необходимы антимонопольщикам для расследования дела частного предпринимателя, который заявил, что его учетную запись в приложении «Google Мой бизнес» заблокировали незаконно.
В пресс-центре отметили, что Google предоставил информацию только в рамках рассмотрения дела, возбужденного против него. Это также было учтено при определении размера штрафа.