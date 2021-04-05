Катар является одним из лидеров по поставкам сжиженного природного газа, конкурируя в этой отрасли с Соединенными Штатами.
«Украина очень заинтересована в поставках сжиженного природного газа, а также в привлечении катарских специалистов к разработке нашего Черноморского шельфа», — сказал Зеленский.
По его словам, министры двух государств «продолжат общение со своими коллегами, ведь Катар заинтересован во многих вещах».
Следует отметить, что сжиженный природный газ (СПГ) всегда существенно дороже трубопроводного, так как стоимость СПГ включает в себя затраты на сжижение и регазификацию.
Украина ранее отказалась от прямых закупок российского газа и покупает его через европейских посредников, переплачивая за голубое топливо сотни миллионов долларов ежегодно.
При этом схемы так называемых реверсных закупок остаются непубличными, что оставляет широкий простор для коррупционных действий.