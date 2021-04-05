Украина подписала большой меморандум о сотрудничестве с Катаром, в том числе в сфере поставок и добычи газа, заявил президент Владимир Зеленский. Его слова приводит сайт главы украинского государства 5 мая

Катар является одним из лидеров по поставкам сжиженного природного газа, конкурируя в этой отрасли с Соединенными Штатами.

«Украина очень заинтересована в поставках сжиженного природного газа, а также в привлечении катарских специалистов к разработке нашего Черноморского шельфа», — сказал Зеленский.

Катарский вояж Зеленского. Зачем президенту Украины Ближний Восток © president.gov.ua

Следует отметить, что сжиженный природный газ (СПГ) всегда существенно дороже трубопроводного, так как стоимость СПГ включает в себя затраты на сжижение и регазификацию.

Украина ранее отказалась от прямых закупок российского газа и покупает его через европейских посредников, переплачивая за голубое топливо сотни миллионов долларов ежегодно.

При этом схемы так называемых реверсных закупок остаются непубличными, что оставляет широкий простор для коррупционных действий.