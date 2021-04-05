Среди 40 задержанных за участие в съемках с обнаженными девушками на балконе небоскреба в Дубае оказалось 11 украинок. Об этом сообщает ВВС News Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины 5 апреля

В соцсетях опубликовали видеоролик, в котором девушки позируют фотографу на балконе небоскреба в курортном районе Dubai Marina. Всего полиция Дубая задержала 40 человек, принимавших участие в фотосессии.

«3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных — одиннадцать гражданок Украины», — сообщили в МИДе.

Украинское консульство обратилось к полиции Дубая, чтобы обеспечить соблюдение прав украинок и выяснить все обстоятельства инцидента. На 6 апреля назначен визит украинского консула к задержанным. Украинская певица в шикарном отеле в Дубае проверила фанатов на патриотизм © Смеюха/Instagram

За откровенные съемки моделям грозит до 6 месяцев лишения свободы, организатору съемок — до 1,5 лет заключения. Также с них могут взыскать штраф — пять тысяч дирхамов (около 1390 долларов) с каждой участницы фотосессии и 50 тысяч дирхамов (около 14 тысяч долларов) соответственно.

Многие из законов Объединенных Арабских Эмиратов основаны на нормах шариата и обязательны также для соблюдения туристами.