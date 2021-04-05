В Министерстве здравоохранения Украины решили прививать граждан страны аналогом AstraZeneca, который производится в Южной Корее. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook 5 апреля

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Минздрав заверяет, что тем, кто сделал первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, произведенной в Индии, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной на других производственных площадках.

«Украина ожидает в апреле на получение в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее», — говорится в сообщении.

В Минздраве заявили, что вакцины для второй прививки хватит всем. Ранее Минздрав увеличил интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель. Соответственно, прививка второй дозой вакцины против COVID-19 должно начаться не ранее середины мая.

Массовая вакцинация на Украине стартовала в конце февраля. По данным на начало апреля, на Украине всего привились 286 645 человек, получили второй компонент вакцины 2 человека.